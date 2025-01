Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (02/01/2025)

Nesta quinta-feira (02), os jogos de hoje têm destaque no início da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do Brasil, com Botafogo e Cruzeiro fazendo suas estreias. Além disso, Inter de Milão e Atalanta jogam pela Supercopa da Itália. Sequência de jogos da Kings League fecham o dia.

Celtic e Rangers fazem um dos grandes clássicos do futebol mundial; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 02 de janeiro de 2025)

Supercopa da Itália

16h - Inter de Milão x Atalanta - CazéTV e NSports

Copinha

15h45 - São Carlos x Imperatriz - Paulistão (Youtube)

16h45 - Mirassol x Rio Branco-ES - Paulistão (Youtube)

18h - Cruzeiro x Real Brasília - CazéTV

19h - Criciúma x Capitão Poço - Sportv

19h15 - Votuporanguense x Floresta - Paulistão (Youtube)

21h30 - Botafogo x Fast Club - Sportv

Campeonato Escocês

12h - Rangers x Celtic - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Dundee x Dundee United - Disney+

Kings League World Cup

12h - Brasil x Coréia do Sul - Disney+

13h - Turquia x Ucrânia - Disney+

14h - Colômbia x Marrocos - Disney+

15h - Peru x Alemanha - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta quinta-feira, o grande destaque dos jogos de hoje fica por conta da partida entre Inter de Milão e Atalanta, pela Supercopa da Itália. O confronto promete grandes emoções, já que as equipes são as duas primeiras colocadas do Campeonato Italiano. Colocar um favorito é difícil, mas com o apoio de sua torcida, os Nerazzuri podem ter uma força a mais para o embate.

