A confirmação do amistoso entre Internacional e seleção do México em 16 de janeiro surpreendeu alguns pela peculiaridade do jogo, mas o confronto vai além de uma simples partida preparatória para as duas equipes. O duelo no Beira-Rio servirá também para marcar o lançamento dos novos uniformes das duas equipes. A informação é de “GZH”.

Tanto Inter quanto México são patrocinados pela Adidas. O clube gaúcho renovou o contrato com a fornecedora de material esportivo nos últimos dias de 2024, com o novo vínculo se estendendo até 2029.

Inicialmente, a ideia do clube e da patrocinadora era fazer o lançamento da nova camisa do Inter entre os meses de março e maio, mas o projeto foi antecipado por causa do amistoso. Além do jogo em Porto Alegre, os mexicanos farão mais um amistoso na América do Sul.

Com o acordo de renovação até 2029, a ideia é que os uniformes dos próximos anos façam referências à década de 1970, um dos períodos mais vitoriosos da história do Internacional. O clube conquistou o primeiro de seus três títulos brasileiros em 1975 — portanto, o uniforme de 2025 fará uma homenagem ao cinquentenário daquele troféu. O tricampeonato invicto, por sua vez, aconteceu em 1979.

Internacional ainda não definiu equipe que enfrentará o México

O amistoso entre Internacional e México ainda não tem horário definido, mas já se sabe que acontecerá apenas dez dias após a reapresentação do elenco, que acontece em 6 de janeiro.

Com isso, ainda não há uma definição se o técnico Roger Machado usará todos os principais jogadores, ou se fará uma mescla com atletas mais jovens.

Além do lançamento dos novos uniformes, o duelo servirá como preparação para a temporada das duas equipes. O Inter estreia no Campeonato Gaúcho em 22 de janeiro, enquanto os mexicanos iniciam a preparação visando a Copa do Mundo de 2026. Junto com Estados Unidos e Canadá, o México será uma das sedes e tem vaga garantida.