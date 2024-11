Onde assistir aos jogos de hoje (01/11/2024)

Em jogo atrasado, o Fluminense encara o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (1º), o destaque dos jogos de hoje fica com a partida entre Fluminense e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, há o início da rodada europeia e o clássico entre Al Nassr e Al Hilal, pelo Sauditão. Veja abaixo:

Al Nassr e Al Hilal se enfrentam pelo Campeonato Saudita; confira os jogos de hoje que serão televisionados (Foto: AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sexta-feira, 01 de novembro de 2024)

Brasileirão

21h: Fluminense x Grêmio - Sportv e Premiere

Brasileirão Sub-17 (final - jogo único)

18h30: Fluminense sub-17 x Palmeiras sub-17 - Sportv

Campeonato Francês

15h: Monaco x Angers - CazéTV

17h: Lille x Lyon - CazéTV

Campeonato Alemão

16h30: Bayer Leverkusen x Stuttgart - Onefootball

Copa da Inglaterra

16h45: Tamworth x Huddersfield Town - Disney+

Campeonato Espanhol

17h: Alavés x Mallorca - Disney+

Campeonato Português

17h15: Sporting x Estrela Amadora - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

14h: Gaziantep x Goztepe - Disney+

Campeonato Saudita

15h: Al Nassr x Al Hilal - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30: Ulm x Schalke 04 - Onefootball

14h30: Preuben Munster x Fortuna Dusseldorf - Onefootball

Campeonato Alemão Feminino

14h30: Koln feminino x Bayer Leverkusen feminino - DAZN

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Luton Town x West Bromwich - Disney+

Campeonato Uruguaio (Clausura)

19h: Deportivo Maldonado x Rampla Juniors - Disney+

Campeonato Argentino

19h45: Huracán x Gimnasia La Plata - Disney+

MLS (Playoffs)

20h30: Charlotte FC x Orlando City - Apple TV+

22h30: Colorado Rapids x Los Angeles Galaxy - Apple TV+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Melhor jogo da rodada, Fluminense e Grêmio devem fazer um bom embate pelo Brasileirão, para se consolidarem ainda mais na tabela do Brasileirão. Desta forma, a equipe carioca tem o apoio de sua torcida para conseguir o resultado positivo, e possui um favoritismo, mesmo que não seja discrepante, para o jogo.

Outro confronto que agita a sexta-feira será entre Bayer Leverkusen e Stuttgart, pela Bundesliga. O atual campeão alemão recebe o rival, pela nona rodada da competição. As equipes lutam na parte de cima da tabela, com apenas três pontos as separando. Mesmo assim, o time de Xabi Alonso deve levar a melhor no jogo de hoje.

Fechando os destaques, merece um holofote a partida entre Palmeiras e Fluminense, pela final do Brasileirão Sub-17. O jogo promete várias emoções, com as boas gerações que os times paulista e carioca esperam lançar para o profissional no futuro. Quase que hegemônico na base, o Verdão arranca na frente com o favoritismo, mas não se pode duvidar do Tricolor das Laranjeiras, que possui muito talento em seu elenco para buscar o bicampeonato.