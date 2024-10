Em fim de contrato, Reinaldo é o lateral mais decisivo da década do Grêmio

(LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 12:51 • São Paulo (SP)

A vitória do Grêmio sobre o Atlético-GO, por 3 a 1, pela 31ª rodada do Brasileirão no último sábado (26), foi importante para a equipe gaúcha retomar a confiança após a derrota sofrida no Gre-Nal, na semana anterior. Com 38 pontos, o Tricolor ocupa a 11ª colocação, dentro da zona de classificação para a Copa Sul- Americana, e sonha até mesmo com uma vaga na próxima Copa Libertadores.

O triunfo gremista também serviu para destacar a importância do lateral-esquerdo Reinaldo, que tem contrato com o time gaúcho até dezembro e havia desfalcado a equipe no clássico. Além de ter participado do segundo gol, em que deu o lançamento que deixou Aravena livre e em condições de cruzar para Pepê marcar, o camisa 6 também deu a assistência para Villasanti fechar o placar na Arena.

Esta foi a 10ª assistência do lateral com a camisa do Grêmio, número que, somado aos 8 gols que marcou desde que chegou ao clube, no início de 2023, o coloca como líder das estatísticas da posição no Tricolor nos últimos 10 anos. Entre os laterais direitos ou esquerdos que atuaram pelo Grêmio no período, apenas Edílson - que teve três passagens pelo clube entre 2010 e 2022 e fez 58 jogos a mais - participou de tantos gols como Reinaldo.

- Ajudar meus companheiros na frente sempre foi uma característica minha e, graças a Deus, temporada após temporada, eu tenho mantido uma boa média e contribuído com o time. Essa vitória foi fundamental para as nossas pretensões em 2024 -, afirmou Reinaldo, bicampeão gaúcho.

Números em 2024

Na atual temporada, o lateral-esquerdo soma cinco gols e três assistências. Em 2023 foram sete assistências e três gols. As 18 participações diretas em gols em menos de duas temporadas deixam o atual lateral-esquerdo gremista no topo do ranking.