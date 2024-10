Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Pelo Brasileiro, o Vasco joga hoje contra o Bahia (Foto: Walmir Cirne/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Vasco encara o Bahia pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time baiano venceu o Gigante da Colina pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de pay-per-view do Premiere.

Em jogo hoje, o Vasco encara o Bahia, diante de sua torcida, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após vencer o Cuiabá por partida atrasada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1 a 0. Na competição, o Gigante da Colina tem tido resultados um pouco instáveis, mas se manteve na décima posição com a vitória, com 40 pontos somados. Nos últimos cinco jogos, o time carioca tem duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Já o Bahia chega para esta partida após empatar com o Cruzeiro, em Minas Gerais, pelo placar de 1 a 1, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com o empate, o clube nordestino ficou na sétima colocação da competição, com 46 pontos feitos até agora. Nos últimos cinco embates do clube pelo campeonato nacional, o clube têm duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco e Bahia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Bahia

Brasileirão Série A - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro, 21h

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Vasco e Bahia

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho, Coutinho, Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Puma (Maxime); Rayan (GB) - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Vegetti e Hugo Moura (Suspensos); Paulinho, David, Adson e Estrella (Lesionados)

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Thaciano, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Everaldo, Cauly e Biel - Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Rezende (Lesionado).