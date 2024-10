Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Atlético-MG se enfrentam pelas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

{Vasco} e {Atlético-MG} jogam hoje para começarem os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. O primeiro embate será realizado no Arena MRV, com o Gigante da Colina decidindo o confronto em casa. Na última vez que as equipes se enfrentaram, o time mineiro venceu o clube carioca pelo placar de 2 a 0, também na Arena MRV, pelo Brasileirão. O jogo terá início a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, com transmissão do Prime Video, SporTV e Premiere.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após empate no Brasileirão em 1 a 1 contra a equipe do Cruzeiro, jogando em Minas Gerais. A equipe ocupa atualmente a nona posição no campeonato, com 36 pontos marcados. Nos últimos cinco jogos, o Gigante da Colina perdeu apenas um jogo pelo Brasileiro. Na Copa do Brasil, o time carioca eliminou o Athletico-PR nos pênaltis para passar para as semifinais.

Já o Atlético-MG vem embalado de sua classificação para as semifinais da Libertadores, após aplicar um 2 a 0 sobre o Fluminense diante de sua torcida, revertendo o placar adverso de 1 a 0 que havia sofrido no jogo de ida das quartas da competição. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 10ª posição, também com 36 pontos. Na última rodada, a equipe comandada por Gabriel Milito perdeu seu jogo para o Palmeiras, por 2 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Atlético-MG x Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Vasco

Copa do Brasil - Semifinal (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 02 de outubro, 19h15

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Prime Video, SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Atlético-MG e Vasco

Atlético-MG

Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Arana, Otávio, Franco, Igor Gomes e Scarpa; Paulinho e Hulk - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Fausto Vera e Deyverson (Já atuaram por outras equipes); Saravia e Alisson (Em fase de transição física).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor), Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Payet (Philippe Coutinho), Jean David, Emerson Rodríguez e Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Paulinho, Adson, Estrella, David e Jair (Lesionados); Rayan (Suspenso).