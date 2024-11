Em jogo hoje, o {Fluminese} encara o Criciúma pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Ambas as equipes correm risco de rebaixamento; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje após ter empatado, diante de sua torcida, com a equipe do Fortaleza, pelo placar de 2 a 2. Nos últimos cinco jogos pela competição, o Tricolor das Laranjeiras possui duas derrotas, dois empates e apenas uma derrota, o que deixou o clube na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos conquistados.

Já o Criciúma vem para esta partida depois de perder para o Vitória, jogando em casa, pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, a equipe catarinense chegou à 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco confrontos da competição, o Criciúma tem três derrotas e dois empates.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense x Criciúma (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Criciúma

Brasileirão Série A - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de novembro, 19h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Fluminense e Criciúma

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Lima ou Serna) e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Lelê e Ignácio (Lesionados)

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho; Allano (Felipe Vizeu) e Bolasie - Técnico: Cláudio Tencatti.

Desfalques: Claudinho (Suspenso).