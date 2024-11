Fluminense e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida é um confronto direto entre as equipes, que, separadas por apenas um ponto, estão interessadas em fugir da zona do rebaixamento. O confronto promete equilíbrio no Rio de Janeiro e o Lance! perguntou ao ChatGPT, inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, qual a previsão de resultado para o duelo.

Fluminense x Criciúma: quem vence?

A IA trouxe boas notícias para os tricolores e más notícias para os torcedores do Tigre: o palpite da partida foi uma vitória do Fluminense por 2 a 0. O retrospecto negativo do Tigre em partidas fora de casa pesou no resultado. Confira a análise.

O Criciúma, em 2024, luta pela permanência na Série A, e jogos fora de casa costumam ser um desafio maior para a equipe. Embora tenha uma boa estrutura, o time precisa se superar contra times mais fortes, como o Fluminense. O Tricolor vem de quatro jogos sem vitória e necessita somar três pontos para se distanciar da zona do rebaixamento.

O Fluminense, jogando em casa, com seus principais jogadores, provavelmente terá a posse de bola e pressionará o Criciúma. Por outro lado, o Tigre precisará apostar em contra-ataques e em uma defesa bem organizada para tentar arrancar um bom resultado.

Palpite de placar: Fluminense 2 x 0 Criciúma.

Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado contra o Palmeiras, no último jogo do 1º turno (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

O confronto anterior das duas equipes, no primeiro turno, terminou em empate por 1 a 1. Na ocasião, o Tigre abriu o placar com Matheus Leonardo, no Heriberto Hülse. E embora tenha jogado muito bem a maior parte do jogo, o Criciúma tomou um gol, aos 89 minutos, de Kauã Elias.

Dessa vez, uma vitória nesse duelo pode significar a permanência de um na Série A e o rebaixamento do outro para a Série B. Na 16ª posição, o Fluminense soma 38 pontos na tabela, enquanto o Criciúma, ocupa a 17ª, tem 37. No duelo desta terça-feira (6), cariocas e catarinenses almejam três pontos para escaparem do rebaixamento.

