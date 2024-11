Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo e Atlético-MG duelam pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro por partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o clube da Gávea venceu o confronto pelo placar de 4 a 2.. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere.

Gonzalo Plata foi o autor do gol do jogo que rendeu ao Flamengo o seu quinto título da Copa do Brasil, justamente contra o Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo vem empolgado para o jogo de hoje, já que bateu justamente o Atlético-MG no último domingo (10) e se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil, após venceu no agregado, por 4 a 1. No Brasileirão, a equipe é a quinta colocada, com 58 pontos somados. Nos últimos cinco jogos pela competição, são quatro vitórias e apenas uma derrota.

Já o Atlético-MG chega para esta partida após, além de perder a final da copa nacional para o Flamengo, ter perdido seu último jogo pelo Brasileirão, contra o Atlético-GO, pelo placar de 1 a 0. Independente da má fase na competição, o Galo está na final da Libertadores, portanto, não faz muito mais questão do Campeonato Brasileiro. Pelo torneio, são três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Atlético-MG

Brasileirão Série A - 33ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 13 de novembro, 20h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Flamengo e Atlético-MG

Flamengo

Rossi (Matheus Cunha); Wesley, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Carlos Alcaraz, Lorran (Matheus Gonçalves); Bruno Henrique, Michael e Gabigol - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro, Carlinhos e Arrascaeta (Lesionados); Allan (Suspenso); Léo Ortiz, Gerson, Gonzalo Plata, Erick Pulgar e Varela (Convocados por suas seleções para a Data Fifa).

Atlético-MG

Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs, Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Hulk, Paulinho e Deyverson - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Cadu (Lesionado); Paulo Victor (Suspenso); Guilherme Arana, Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas (Convocados por suas seleções para a Data Fifa).