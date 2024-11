Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Flamengo visita o Atlético-MG pela decisão da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Atlético Mineiro pela segunda partida da grande final da Copa do Brasil. No primeiro confronto entre as equipes, o time da Gávea venceu pelo placar de 3 a 1. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo, do SporTV e do serviço de streaming do Prime Video.

O Flamengo chega motivado para a grande decisão da Copa do Brasil; veja as informações do jogo de hoje (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Depois de vencer o Atlético-MG na primeira partida da final da Copa do Brasil, o Flamengo chega para o jogo de hoje após confronto contra o outro grande de Minas, o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O time da Gávea venceu o Cabuloso por 1 a 0, chegando assim a quarta colocação da competição nacional, com 58 pontos somados. Pelo Brasileirão, nos últimos cinco jogos, o Flamengo tem quatro vitórias e uma derrota.

Já o Atlético-MG, após perder para o Mengão na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão, na última rodada da competição, pelo placar de 1 a 0. A derrota deixou o Galo na décima posição do campeonato, com 41 pontos até o momento. No Campeonato Brasileiro, nos últimos cinco jogos, o clube de Minas possui três derrotas e dois empates.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Atlético-MG e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG e Flamengo

Copa do Brasil - Final (Segundo jogo)

🗓️ Data e horário: domingo, 10 de novembro, 16h

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Prime Video

⚽Escalações prováveis de Atlético-MG e Flamengo

Atlético-MG

Everson; Lyanco (Mariano), Battaglia, Junior Alonso, Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Alan Kardec (Zaracho), Paulinho, Hulk - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Cadu (Lesionado); Fausto Vera, Deyverson e Robert (Já disputaram a competição por outros clubes).

Flamengo

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Evertton Araújo), Gerson, Arrascaeta; Plata (Alcaraz), Gabigol, Bruno Henrique - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Cebolinha, Pedro, Viña e Carlinhos (Lesionados).