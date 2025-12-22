Jogo das Estrelas: Verón, craque da Argentina, é anunciado por evento de Zico

O Jogo das Estrelas, evento que tradicionalmente encerra a temporada do futebol brasileiro, terá um craque estrangeiro em 2025. Verón, ídolo da seleção da Argentina e atual presidente do Estudiantes, é um dos convidados para o evento no Maracanã, no dia 27/12. O nome do ex-jogador foi anunciado por Júnior Coimbra, filho de Zico e responsável pela festividade.

Juan Sebastián Verón, de 50 anos, começou a sua trajetória no futebol com a camisa do Estudiantes, a mesma que seu pai, Juan Ramón Verón, fez história. Pelo time de La Plata, ele conquistou a Libertadores de 2009, além do Campeonato Argentino em 2006 e 2010 (Apertura).

No futebol europeu, Verón se destacou com as camisas da Internazionale, Manchester United, Lazio e Parma. Já pela seleção argentina, ele disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2010.

Juan Sebastián Verón participará do Jogo das Estrelas (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Jogo das Estrelas

Os ingressos para a 21ª edição do Jogo das Estrelas já estão a venda. Não haverá outro meio de entrada para assistir aos craques no evento beneficente de fim de ano do anfitrião Zico. Para comprar, o torcedor precisa acessar o site https://jogodasestrelas.futebolcard.com e fazer login e senha ou se cadastrar. Basta ir no mapa do estádio e selecionar o setor preferido, com a quantidade máxima de cinco ingressos por usuário.

Para finalizar a compra, é necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial. Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial. Após concluir a biometria, é só clicar em "confirmar compra" e finalizar o pagamento.

Preço dos ingressos para o Jogo das Estrelas

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h. No momento do resgate, caso apareça a mensagem solicitando a apresentação de documentos, o atendimento será realizado na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.

Lembrando que no dia 27 a abertura dos portões se dará às 14h, com o Jogo dos Artistas marcado para as 16h e o jogo principal, com atrações que começarão a ser confirmadas em breve, às 18h30.