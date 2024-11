Em jogo hoje, o Corinthians encara o Criciúma pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Timão venceu o seu rival pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 19h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

A equipe do Corintihans passou a sonhar com a Libertadores; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje em grande fase. Depois da vitória sobre o Vasco da Gama, pelo placar de 3 a 1, na última rodada, o Timão chegou a sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, eliminando qualquer chance que tinha de ser rebaixado, podendo sonhar com posições mais altas. Atualmente, a equipe é a nona colocada, com 47 pontos.

Já o Criciúma vem para esta partida após empatar o seu último jogo, contra o Fluminense, adversário direto pelo rebaixamento, pelo placar de 0 a 0. Em seus últimos cinco confrontos, a equipe catarinense possui três derrotas e dois empates. Sua última vitória foi contra o Atlético-GO, na 29ª rodada. O time está na 17ª posição, a primeira do Z4, com 38 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Criciúma x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Corinthians

Brasileirão Série A - 36ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 30 de novembro, 19h30

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Criciúma e Corinthians

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Wilker Ángel (Tobias Figueiredo), Rodrigo, Marcelo Hermes; Ronald, Newton, Barreto, Fellipe Mateus; Yannick Bolasie, Felipe Vizeu - Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques: Wilker Ángel (Dúvida por lesão).

Corinthians

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon, Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Félix Torres, Palacios e Maycon (Lesionados).