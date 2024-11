A vaquinha dos Gaviões da Fiel para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente à Neo Química Arena, foi lançada na noite de quarta-feira (27). Em 24 horas, foram arrecadados R$ 7.460.904,00.

O movimento da torcida organizada pretende juntar R$ 700 milhões em seis meses. A dívida do financiamento do Timão com a Caixa é de R$ 710 milhões. Ainda falta muito para cumprir a meta, mas os torcedores podem começar a fazer contas.

Caso a arrecadação diária da vaquinha seja em torno de R$ 7 milhões, como na data da estreia, o Corinthians chegaria aos R$ 700 milhões em 94 dias, três meses antes do prazo final estipulado pelos Gaviões da Fiel.

(Campanha visa quitar a dívida do Corinthians com a Caixa (Foto: Bruno Granja/ Ag.Corinthians)

Mobilização da torcida

A "vaquinha" entrou no ar às 19h10 da quarta-feira (27). As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

É possível acompanhar diariamente quanto foi arrecadado. O site possui um contador em tempo real que funciona como um "impostômetro" das doações feitas pelos torcedores do Corinthians. A quantia alcançada no primeiro dia de campanha poderia ter sido ainda maior. Nas redes sociais, torcedores relataram dificuldades técnicas para contribuir com o financiamento coletivo

A diretoria do Corinthians se animou com a adesão dos torcedores. Augusto Melo, presidente do clube, falou sobre as primeiras horas da campanha e destacou o engajamento da Fiel com a proposta para quitar a dívida da Neo Química Arena.

— Estou muito feliz com este número alto que os torcedores conseguiram arrecadar nas primeiras horas. Temos a maior torcida do mundo e não há dúvidas disso. O alto número de acessos no site só mostra a valorização que a torcida corintiana está dando para essa campanha, é algo histórico - afirmou o presidente em entrevista ao "ge.globo".

Dívida do Corinthians

Em setembro deste ano, a diretoria do Timão organizou uma entrevista coletiva, chamada de “Dia da Transparência”, para detalhar as finanças do clube. Ao todo, o Corinthians possui uma dívida no valor de R$ 2,3 bilhões.

Dentro desta quantia, cerca de R$ 710 milhões representam o débito do Timão com a Caixa Econômica Federal referente à construção da Neo Química Arena, em 2014.