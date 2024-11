Ramón Díaz consegue reviravolta após mês ‘perfeito’ no Corinthians

No dia 31 de outubro, o Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana após uma derrota por 2 a 1 contra o Racing, na Argentina. Ramón Díaz virou alvo de críticas e seu futuro passou a ser questionado pela torcida. Após um mês, o treinador conseguiu uma reviravolta e é quase uma unanimidade no Timão.

Naquela ocasião, o técnico provocou o Racing antes da partida ao dizer que nunca havia perdido no El Cilindro, estádio do adversário. As falas caíram mal após a derrota, e Ramón Díaz virou alvo de indignação dos torcedores.

Em enquete do Lance!, um dia após a eliminação, 88% dos torcedores votaram que não queriam a permanência do treinador para a próxima temporada. Na época, o Corinthians era o 15º colocado do Campeonato Brasileiro e lutava contra o rebaixamento.

Novembro começou, e com as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e na Sul-Americana, o Timão apenas teve compromissos no Brasileirão. O Corinthians venceu os quatro jogos que disputou neste mês.

O primeiro desafio foi a vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Com o triunfo, o Corinthians quebrou o tabu de não vencer o rival desde 2021. Se o título nas copas não veio, Ramón Díaz pode considerar o Dérbi um troféu, pois foi ali que sua rota começou a mudar.

Na sequência, o Timão venceu o Vitória fora de casa, e o Cruzeiro e o Vasco, atuando na Neo Química Arena. As partidas contribuíram para uma série de seis vitórias seguidas no Brasileirão, o que eliminou matematicamente as chances de rebaixamento do Corinthians.

Com 47 pontos na tabela, o clube alvinegro é o atual nono colocado. Apenas um ponto separa a equipe do Cruzeiro, sétimo lugar, e primeiro clube na zona de classificação para a próxima Libertadores. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio.

Ramón Díaz e Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar, durante partida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mudança de chave

Com vitórias em todas as partidas do mês, o Corinthians foi a melhor equipe do Brasileirão em novembro. O sucesso em campo respalda Ramón Díaz para o cargo na próxima temporada. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, elogiou publicamente o trabalho do argentino.

— A comissão técnica, vocês estão vendo o trabalho que estão fazendo, o Ramón e toda a sua equipe, o Emiliano, eles estão ajudando muito nessa recuperação. É nítido o que está sendo feito, tanto em pontuação quanto em forma de jogar — disse o dirigente em entrevista após o sorteio dos grupos do Paulistão, no começo deste mês.

Próximo jogo do Corinthians

O compromisso do Timão é contra o Criciúma e está marcado para sábado (30), no estádio Heriberto Hülse, na cidade que leva o nome do time catarinense. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo será às 19h30 (de Brasília).