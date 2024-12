Jogo do Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Botafogo encara o Internacional pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Glorioso venceu o Colorado pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo, SporTV e do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere ➡️ Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Se vencer, mas também dependendo de outros jogos da rodada, o Botafogo pode se tornar campeão brasileiro nesta quarta (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje como o campeão da América do Sul, após vencer o Atlético-MG na grande final da Libertadores, pelo placar de 3 a 1. No Brasileirão, o Glorioso também vem de vitória, ao bater o Palmeiras na última rodada, em briga direta pelo título, também por 3 a 1. Em seus últimos cinco jogos na competição, são duas vitórias e três empates. O time carioca é o líder, com 73 pontos e pode se tornar campeão brasileiro, dependendo dos resultados.

Já o Internacional vem para esta partida após ter perdido seu último embate pelo Brasileirão, contra o Flamengo, pelo placar de 3 a 2. O resultado deixou o Colorado na quarta colocação da competição, com 65 pontos somados. Em seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, são quatro vitórias e uma derrota.

continua após a publicidade

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Internacional x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Botafogo

Brasileirão Série A - 37ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro, 21h30

📍 Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Internacional e Botafogo

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Borré - Técnico: Roger Machado.

Desfalques: Mercado (Lesionado).

Botafogo

Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge.

continua após a publicidade

Desfalques: Bastos (Lesionado); John (Suspenso).