Jacobina x Bahia: onde assistir, horário e prováveis esclações

Neste domingo (19), Bahia e Jacobina se enfrentam no estádio José Rocha, em Jacobina, na Bahia, às 18h30 (horário de Brasília), em uma partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Brasil (canal aberto e Youtube). ➡️ Com contrato renovado, Gabriel Xavier exalta Bahia: ‘Estou muito feliz’

continua após a publicidade

O confronto é crucial para ambas as equipes, que buscam seus primeiros três pontos no torneio, após inícios desafiadores.

O Bahia, optando por uma formação alternativa, procura sua primeira vitória, tendo acumulado apenas um ponto em dois jogos. Por outro lado, o Jacobina, que ocupa a última posição na tabela, visa melhorar sua situação.

➡️Bahia monitora goleiro ídolo em Portugal e antigo alvo do Real Madrid; conheça

Jacobina e Bahia se enfretam neste domingo (19) (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Tudo sobre o jogo entre Jacobina e Bahia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

JACOBINA x BAHIA

TERCEIRA RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: estádio José Rocha, em Jacobina

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto e Youtube)

continua após a publicidade

➡️Bahia anuncia rescisão de contrato com a Esportes da Sorte, patrocinadora master

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JACOBINA: Nilton, Caio Pinho, Hugo, Victor Ramon e Zeca; Bandeira, Guilherme Ivo e Dioguinho; Bruno Henrique, Bruno Nunes e Vitor Santos. Técnico: Laécio Aquino.

BAHIA: Gabriel, Kauã Davi, Marcos Victor, Fred Lipert e Ryan; Sidney, Jota e Vitinho; Ruan Pablo, Everton e Tiago. Técnico: Leonardo Galbes.