Ituano x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Ituano e Corinthians se enfrentam neste sexta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP), em jogo válido pelas oitavas de final da Copinha. O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada).

Na última fase, o Corinthians venceu o Vila Nova por 4 a 1 e avançou para as oitavas de final da Copinha. Dieguinho, Bahia, Pellegrin e Denner marcaram os gols do clube alvinegro no jogo, enquanto Lucas Gabriel descontou para os goianos. Com as mudanças promovidas pelo técnico Orlando Ribeiro, o Timão fez sua melhor partida em toda a competição.

Na mesma fase, o Ituano venceu o Fortaleza por 3 a 2, na quarta-feira, no estádio Amadeu Mosca, em Salto. Aos 51 minutos do segundo tempo, Matheus Rocha cobrou pênalti e fez o gol da vitória do time paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

Ituano x Corinthians

Oitavas de final - Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado e Luiz Eduardo; Luiz Fernando, Nicollas e Gui Negão.

ITUANO (Técnico: Chico Elias)

Pedro Mantovani, Lucas Dias, Nathan Silva, Matheus Rocha, Léo Izidoro, Kauan Gabriel, Victor Reis, Nicolas Moreira, Vini, Jonathan e Razera.

