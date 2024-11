Ituano x Amazonas: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Ituano e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (22), em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão, adiantada pela CBF. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr Novelli Jr, em Itu (SP), com transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

Amazonas encara o Ituano pela 38ª rodada da Série B (Foto: Antonio Pereira/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ITUANO X AMAZONAS

38ª rodada - Série B

📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Dr Novelli Jr, em Itu (SP);

📺 Onde assistir: Premiere.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcinho, Gui Mariano, Luiz Gustavo e Guilherme Lazaroni; Miquéias, José Aldo e Yann Rolim; Vinícius Paiva, Salatiel e Thonny Anderson. Técnico: Chico Elias

AMAZONAS: Fabian Volpi; Tiago Cametá, Miranda, Alvariño e Fabiano; Xavier, Luís Felipe, Rafael Tavares; Cocote, Ênio e Sassá. Técnico: Rafael Lacerda