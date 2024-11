Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Coritiba e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (22), em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR), com transmissão do SporTV e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

Botafogo-SP encara o Coritiba pela última rodada da Série B (Foto: Thiago Calil/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X BOTAFOGO-SP

38ª rodada - Série B

📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Guilherme Bossle)

Pedro Morisco (Benassi); Jhonny, Thalisson, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Geovane Meurer, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo; Negueba, Sabit, Gustavo Bochecha, Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus, Victor Andrade.