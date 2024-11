Avaí x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Avaí e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (22), em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão, adiantada pela CBF. A bola rola às 20h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC), com transmissão do Premiere e Canal Goat. ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Avaí e Ponte Preta duelam pela última rodada da Série B (Foto: Diogo Reis/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

AVAÍ X PONTE PRETA

38ª rodada - Série B

📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Ressacada, Florianópolis (SC);

📺 Onde assistir: Premiere e Canal GOAT;

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa, Mário Sérgio; Rodrigo Santos, Willian Maranhão, Pedro Castro, Hygor; Vagner Love, Gaspar. Técnico: Enderson Moreira

continua após a publicidade

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Hudson, Sérgio Raphael, Nilson Júnior e Gabriel Risso (Heitor Roca); Emerson Santos, Castro , Igor Inocêncio e Elvis; Gabriel Novaes e Renato. Técnico: João Brigatti