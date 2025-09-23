Itália x Bélgica pelas quartas do Mundial de Vôlei: veja horário e onde assistir

A Itália, atual campeã mundial, entra em quadra na madrugada desta quarta-feira (24) para um confronto decisivo contra a Bélgica. A partida, válida pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino, acontece às 4h30 (horário de Brasília), na Mall of Asia Arena, em Manila, e define um dos quatro semifinalistas da competição.

Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv 2. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Como chegam Itália e Bélgica para as quartas do Mundial de Vôlei

A Azzurra chega à fase eliminatória com o status de grande favorita ao título. Liderada pelo levantador Simone Giannelli, eleito MVP da última edição, e contando com a potência ofensiva de nomes como Alessandro Michieletto, a equipe italiana busca impor seu volume de jogo para seguir firme na defesa do troféu. A campanha sólida até aqui reforça o favoritismo, mas aumenta a pressão sobre os comandados do técnico Ferdinando De Giorgi.

Itália e Bélgica se enfrentam em busca da semifinal do Mundial de Vôlei Masculino (Foto: Volleyball World)

Do outro lado, a Bélgica se consolidou como uma das principais surpresas do torneio. Com um jogo coletivo consistente e grande poder de fogo concentrado no oposto Sam Deroo, um dos destaques individuais do campeonato, os "Red Dragons" chegam com moral para desafiar os atuais campeões. A equipe belga aposta na força de seu ataque para tentar uma classificação histórica às semifinais.

O vencedor do confronto avança para a próxima fase e enfrentará quem passar do duelo entre Polônia e Turquia, que medem forças no mesmo dia, às 9h.

Ficha de Jogo

Itália x Bélgica - Quartas de final do Mundial de Vôlei

Data e Horário: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 4h30 (horário de Brasília).

Local: Mall of Asia Arena, Manila (Filipinas).

Onde Assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e Volleyball World TV (serviço de streaming).