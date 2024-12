Aston Villa e Brighton se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h45 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham (ING), em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os dois times estão grudados na tabela: os donos da casa estão em nono, com 28 pontos, enquanto os visitantes vêm logo abaixo, com 26. Por isso, vencer o confronto direto é crucial para os dois lados na corrida pelas vagas continentais. O duelo terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Brighton

19ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

📺 Onde assistir: ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Darren Cann e Dan Robathan (auxiliares); Gavin Ward (quarto árbitro); Stuart Attwell e Stuart Burt (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Emiliano Martínez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Lucas Digne; John McGinn, Boubacar Kamara e Amadou Onana; Youri Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins



❌ Desfalques: Jhon Durán e Matty Cash (suspensos); Jacob Ramsey (lesionado)



BRIGHTON (Técnico: Fabian Hurzeler)

Bart Verbruggen; Jöel Veltman, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk e Pervis Estupiñán; Matt O'Riley e Carlos Baleba; Yankuba Minteh, Georginio Rutter e Kaoru Mitoma; João Pedro



❌ Desfalques: James Milner e Danny Welbeck (lesionados)

❓ Dúvida: Evan Ferguson (lesionado)