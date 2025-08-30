Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Inter e Flamengo definem vaga para as quartas de final da Llibertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional, 13º colocado, e Fortaleza, 19º, se enfrentam neste domingo (31) precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 22ª rodada, às 20h30min (de Brasília) desta, no estádio Beira-Rio. O jogo será transmitido por SporTV e Premiere (TV fechada)
Relacionadas
➡️Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Ficha do jogo
Como chegam Internacional e Fortaleza
O Internacional chega precisando vencer para se recuperar do abalo das eliminações nas copas do Brasil e Libertadores. Também tem a necessidade de voltar a vencer no Beira-Rio, o que não acontece há cinco confrontos - com um empate e quatro derrotas. Em negociação com o Al-Rayyan, do Catar, Wesley deve ficar de fora.
O Fortaleza também chega para a partida pressionado. O time é o 19° colocado no Brasileirão e tenta iniciar uma reação contra o rebaixamento. Em campo, o Tricolor tentará encerrar uma sequência de sete partidas sem triunfos. Além disso, são 13 jogos sem vencer como visitante..
Tudo sobre o jogo Internacional x Fortaleza, pela Libertadores (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X FORTALEZA
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 2-h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Benítez, Carbonero e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Vitinho. (Técnico: Roger Machado).
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pablo Roberto, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes e Bareiro. (Técnico: Renato Paiva)
- Matéria
- Mais Notícias