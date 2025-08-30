menu hamburguer
Onde Assistir

Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Inter e Flamengo definem vaga para as quartas de final da Llibertadores

Internacional x Fortaleza - onde assistir
imagem cameraInter e Fortaleza se enfrentam buscando a recuperação (Arte: Lance!)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 30/08/2025
20:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional, 13º colocado, e Fortaleza, 19º, se enfrentam neste domingo (31) precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 22ª rodada, às 20h30min (de Brasília) desta, no estádio Beira-Rio. O jogo será transmitido por SporTV e Premiere (TV fechada)

➡️Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
FOR
22ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 31 de agosto, 21h30min (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
João Vitor Gobi (SP)
Assistentes
Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bavilaqua Costa (SP)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

Como chegam Internacional e Fortaleza

O Internacional chega precisando vencer para se recuperar do abalo das eliminações nas copas do Brasil e Libertadores. Também tem a necessidade de voltar a vencer no Beira-Rio, o que não acontece há cinco confrontos - com um empate e quatro derrotas. Em negociação com o Al-Rayyan, do Catar, Wesley deve ficar de fora.

O Fortaleza também chega para a partida pressionado. O time é o 19° colocado no Brasileirão e tenta iniciar uma reação contra o rebaixamento. Em campo, o Tricolor tentará encerrar uma sequência de sete partidas sem triunfos. Além disso, são 13 jogos sem vencer como visitante..

Tudo sobre o jogo Internacional x Fortaleza, pela Libertadores (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X FORTALEZA

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 2-h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Benítez, Carbonero e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Vitinho. (Técnico: Roger Machado).
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pablo Roberto, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes e Bareiro. (Técnico: Renato Paiva)

Fortaleza x Internacional - Gustavo Mancha contra Rafael Borré (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
No turno, Inter e Fortaleza não saíram do empata (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

