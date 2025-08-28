Internacional tem duas dúvidas importantes para montar o meio

Dois ingredientes possivelmente indigestos se somaram a pressão sofrida pelo Internacional após as eliminações nas copas do Brasil e Libertadores e da má fase no Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado ganhou duas dúvidas importantes para montar o meio-campo para a partida contra o Fortaleza, domingo (31), pela 22ª rodada da competição. Alan Patrick, com virose, e Bruno Tabata, com desconforto muscular, não treinaram durante a semana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Inter chega à partida do final de semana pressionado pelas cinco partidas consecutivas sem vencer no Beira-Rio – três pelo Brasileirão, uma pela Copa do Brasil e uma pela Libertadores –, palco do duelo contra o Leão.

Quem pode jogar no meio?

O treino da manhã desta quinta-feira (28), no CT Parque Gigante, foi o terceiro trabalho da semana visando a preparação para enfrentar o Fortaleza. E, pelo que apurou o Lance!, foi a terceira atividade sem Alan Patrick e Bruno Tabata, duas peças que fundamentais na formação do time de Roger Machado.

continua após a publicidade

Mesmo que exista a esperança de que os camisas 10, que se recupera de uma virose, e 17, poupado por conta de desconforto muscular, joguem, a comissão técnica trabalha opções. Uma delas é a entrada de Luis Otávio e o retorno de Bruno Henrique, com o meio sendo fechado ainda com Thiago Maia e Alan Rodríguez. O uruguaio faria as vezes de meia, posição pela qual já atuou no Argentinos Juniors.

Outra alternativa é a entrada de Óscar Romero no lugar de Alan Patrick e de Carbonero ou Vitinho no de Tabata. Nessa, o paraguaio trocaria de lugar com Rodríguez, ficando como segundo volante e o camisa 14 atuaria como meia. Já o 7 entraria mais pela esquerda, com Wesley sendo deslocado para a direita, setor onde Tabata atua mais. A entrada do 28 manteria Wesley na esquerda.

continua após a publicidade