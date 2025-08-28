Internacional decide: zagueiro só saí por R$ 63,2 milhões

Apesar de especulações e sondagens recentes, o Internacional bateu o martelo: o zagueiro Vitão só sai por 10 milhões de euros, ou R$ 63,2 milhões pela cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do camisa 4. Ou seja, a seis dias de fechar a janela de transferências para a Europa, e com a decisão colorada é só negociar apenas se a oferta for irrecusável, o defensor deve permanecer no Beira-Rio.

Nos últimos meses, os espanhóis do Sevilla e do Real Bétis, o Porto, de Portugal, e recentemente, o Galatasaray, da Turquia, chegaram a realizar investidas pelo jogador. Todos recuaram diante da pedida alvirrubra.

Zagueiro é vital para a equipe

Conforme apurou o Lance!, a direção do Inter conversou com o estafe do jogador de 25 anos e avisou que não aceitaria nenhuma oferta inferior. A explicação é que Vitão é considerado vital para a equipe. Nos bastidores é consenso que uma saída do atleta prejudicaria ainda mais o rendimento do time, que visa, agora, uma vaga na competição continental do próximo ano.

Assim, apenas uma oferta irrecusável, com valores e condições de pagamento que agradem aos dirigentes, além da própria concordância do próprio Vitão em se transferir. De acordo com informações obtidas, o 4 deseja atuar num grande centro europeu para seguir na vitrine para a Seleção Brasileira.

Opção de saída após o Brasileirão

Nesse plano, não ficou descartada negociação agora com a liberação do atleta após o Brasileirão na janela de inverno no futebol europeu. Essa estratégia foi usada na venda do volante Johnny com o Bétis em 2023.

O contrato de Vitão com o Colorado vai até dezembro de 2026. Desde 2022 no clube, ele é visto como uma das lideranças do vestiário. Com a camisa vermelha soma 175 partidas com três gols marcados.