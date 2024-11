Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Internacional e Bragantino se enfrentam neste domingo (24), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), com transmissão da TV Globo e do Premiere. No primeiro turno da competição, a partida entre os dois times terminou empatada por 2 a 2, com gols de Borré e Enner Valencia, pelo Colorado, e Jhon Jhon e Vitinho, pelo Massa Bruta. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão: Roger Machado tem mais pontos do que clubes do G4 na temporada

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Inter chega para este jogo de hoje embalado por uma sequência de 15 jogos de invencibilidade. A última partida da equipe comandada por Roger Machado foi contra o Vasco, na quinta-feira (21), em que o Colorado venceu por 1 a 0 com gol de Wesley. Com a sequência de bons resultados, o Inter ocupa a quinta colocação do campeonato e está empatado com o Flamengo, quarto colocado, em número de pontos: 62. O Rubro-Negro só aparece à frente na tabela porque possui uma vitória a mais do que o time gaúcho.

Já o Bragantino enfrenta uma fase difícil. O time do interior paulista vem de um empate com o São Paulo em casa. Nos últimos cinco jogos, o Massa Bruta empatou três e perdeu dois. Essa sequência de resultados tem mantido o time na zona de rebaixamento. Atualmente, ele ocupa 18ª posição com 37 pontos conquistados.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo de hoje entre Internacional e Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Bragantino

Brasileirão Série A - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de novembro, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

🔍 VAR: Rodolpho Toski Marques

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Internacional e Bragantino

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré. (Técnico: Roger Machado)

continua após a publicidade

Bragantino

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Jhon Jhon e Eduardo Sasha. (Técnico: Fernando Seabra)