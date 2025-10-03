menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Inter e Corinthians precisam vencer para se recuperar

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 03/10/2025
18:30
Onde assistir Internacional x Botafogo
imagem cameraInter e Botafogo se enfrentam no Beira-Rio (Arte: Lance!)
O Internacional, 15º colocado, e Botafogo, 4º, se enfrentam neste sábado (4º) pelo Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 27ª rodada da competição, às 18h30min (de Brasília), no estádio Bera-Rio, em Porto Alegre. O jogo será transmitido pelo Premiere (TV paga).

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
27ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Sábado, 4 de outubro, 18h30min (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

Como chegam Internacional e Botafogo

Com 29 pontos e na 15ª posição na tabela de classificação, Ramón e Emiliano Díaz vão para o terceiro jogo no comando do Internacional, o segundo no Beira-Rio. Os argentinos buscam a primeira vitória com o colorado com o objetivo de afasta o time da zona de rebaixamento. O Alvirrubro está a quatro pontos do Vitória, primeira equipe do Z4.

Em 4ª, com 43 pontos, o Botafogo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Engenhão, no meio da semana. A equipe de Davide Ancelotti terminou a rodada anterior permanecendo pela primeira vez na competição no G4, após superar o 2 a 0 no clássico com o Fluminense no duelo anterior. A equipe carioca visa se manter no topo da tabela.

Tudo sobre o jogo Internacional x Botafogo, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X BOTAFOGO

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 4º de outubro de 2025, às 18h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero (Técnico: Ramón Díaz).

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Marçal (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Artur; Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti).

Cuiabano e Alex Telles comemoram gol do Botafogo sobre o Internacional. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Botafogo goleou por 4 a 0 no primeiro turno (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)


