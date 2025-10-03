Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
O Internacional, 15º colocado, e Botafogo, 4º, se enfrentam neste sábado (4º) pelo Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 27ª rodada da competição, às 18h30min (de Brasília), no estádio Bera-Rio, em Porto Alegre. O jogo será transmitido pelo Premiere (TV paga).
Ficha do jogo
Como chegam Internacional e Botafogo
Com 29 pontos e na 15ª posição na tabela de classificação, Ramón e Emiliano Díaz vão para o terceiro jogo no comando do Internacional, o segundo no Beira-Rio. Os argentinos buscam a primeira vitória com o colorado com o objetivo de afasta o time da zona de rebaixamento. O Alvirrubro está a quatro pontos do Vitória, primeira equipe do Z4.
Em 4ª, com 43 pontos, o Botafogo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Engenhão, no meio da semana. A equipe de Davide Ancelotti terminou a rodada anterior permanecendo pela primeira vez na competição no G4, após superar o 2 a 0 no clássico com o Fluminense no duelo anterior. A equipe carioca visa se manter no topo da tabela.
Tudo sobre o jogo Internacional x Botafogo, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X BOTAFOGO
27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 4º de outubro de 2025, às 18h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero (Técnico: Ramón Díaz).
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Marçal (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Artur; Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti).
