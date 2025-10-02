Internacional abre treino a pedido dos Díaz

Na coletiva após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, na noite de quarta-feira (1º), o auxiliar técnico do Internacional, Emiliano Díaz, pediu apoio do torcedor e disse que o elenco tem trabalhado duro para reverter a crise instalada no Beira-Rio. Para demonstrar isso, prometeu que abriria um treino para que os jornalistas verificassem. O que já foi feito na reapresentação do grupo, na manhã desta quinta (2), no CT Parque Gigante. Veja no vídeo:

O trabalho, iniciado por volta das 11h (de Brasília), durou cerca de uma hora e meia e foi dividido em quatro atividades – a última delas com apenas alguns atletas –, foi totalmente aberto e serviu para observa parte da metodologia utilizada pelos Días.

Atividades técnicas e táticas

O treinamento não teve a presença dos jogadores que iniciaram a partida contra o Timão na noite de quarta. Esses, mais Gabriel Mercado, que entrou no intervalo, fizeram treino regenerativo na academia. Os demais, participaram de quatro etapas diferentes, sempre com pequenos intervalos para hidratação e orientação.

Os exercícios, tanto técnico e como táticas, sempre foram acompanhados por exigências de muita intensidade por parte da comissão técnica. O primeiro foi um trabalho de passe, sempre com apenas apena um toque na bola. O preparador físico Diego Pereira, que comandava as ações em um dos lados do campo, chegou a gritar com os atletas:

– Um toque! Sempre um toque! O Inter joga em um toque!

Depois, foi feito treino de passes, também em um toque, com finalizações. Nessa etapa, muitos erros foram constatados. Principalmente no lance final. A cada um deles, ou Ramón ou Emiliano Díaz orientava os jogadores. As vezes coletivamente, outras individualmente.

Em certo momento, foi possível ouvir o assistente Osmar Ferreyra gritar com o grupo para que as movimentações fossem feitas com mais naturalidade. Ao mesmo tempo, Emiliano começou a participar das jogadas, dizendo ser o primeiro defensor e orientando para que a bola sempre passasse por cima dele.

Boa notícia: Alan Rodríguez voltou a treinar

Enquanto a bola rolava nessa atividade, o uruguaio Alan Rodríguez apareceu em campo. Voltando de lesão muscular, o volante treinou sozinho, com pequenos piques, trotes e toques na bola. Essas ações que eram intercaladas com corridas em volta do campo.

A penúltima parte do treino foi um coletivo em campo reduzido. Enquanto Don Ramón orientava os movimentos do lado de fora do campo, seu filho fazia o mesmo com outros jogadores do lado de dentro. Um dos times era formado com os reservas mais imediatos. O outro, principalmente por jogadores da base.

O primeiro tinha Ivan; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Ronaldo, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bruno Tabata; Vitinho e Ricardo Mathias. No fim, apenas alguns atletas, entre eles Mathias, Lucca Drummond e Bruno Gomes participaram e uma atividade de cruzamentos e finalizações, orientados por Ferreyra.