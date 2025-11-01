Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

A quatro pontos da zona de rebaixamento, com 35 pontos, na 15ª colocação, o Internacional recebe, neste domingo (19), às 18h30min, o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos, na 13ª posição, o Galo chega a Porto Alegre classificado para a final da Copa Sul-Americana. O jogo do estádio Beira-Rio terá transmissão da Amazon Prime (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo INT ATL 31ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 2 de novembro, 18h30min (de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Alex Gomes Stefan (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Corrrêa Farinha (RJ) Var Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Onde assistir

Como chegam Internacional e Atlético-MG

Em 15ª, com 35 pontos, o Internacional vai para o oitavo jogo sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz,, com duas vitórias, dois empates e três derrotas, duas delas nas últimas duas partidas. Os argentinos têm visto em campo a mesma apatia que o time apresentava nos últimos confrontos sob o comando de Roger Machado. Para a escalação, o Inter continuam sem Rochet, Aguirre e Alan Rodríguez, todos no Departamento Médico.

Já o Atlético-MG vem de dois resultados positivos, a classificação à final da Sul-Americana, após bater o Independiente Del Valle-ECU, em Belo Horizonte, e a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na rodada anterior do Brasileirão. O Galo está duas posições à frente do Colorado, com um ponto a mais. Jorge Sampaoli tem seis desfalques: Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, suspensos, Lyanco, Cuello, Junior Santos e Caio Maia, no DM.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo Internacional x Atlético-MG, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 18h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Ivan; Clayton Sampaio (Vitão), Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luiz Otávio, Thiago Maia e e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. (Técnico: Ramón Díaz).

continua após a publicidade

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Vitor Hugo, Junior Alonso, Ruan (Iván Román) e Caio; Alan Franco, Fausto Vera (Alexsander), Igor Gomes (Bernard); Hulk e Biel (Rony, Dudu). (Técnico: Jorge Sampaoli).

Jogadores do Atlético-MG comemoram gol no jogo do primeiro turno (Foto: Pedro Souza/Atlético)



