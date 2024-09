Inter Miami x Charlotte: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro

Líder da Conferência Leste, o Inter Miami entra em campo pela MLS na noite deste sábado (28). O time de Lionel Messi recebe o Charlotte, às 20h30, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, em duelo que terá transmissão exclusiva do MLS Season Pass na Apple TV+.



➡️Messi quer jogar por time sul-americano em 2025, afirma jornal



Como chega o Inter Miami

Líder da Conferência Leste e já classificado aos playoffs, o Inter Miami chega após dois empate fora de casa: um com o New York City e outro com o Atlanta United. Para o próximo jogo, o técnico Gerardo Martino terá uma série de desfalques já confirmados, como Noah Allen, Diego Gómez, Matías Rojas, Leonardo Afonso, Nicolas Freire, David Martinez, Carlos dos Santos e Facundo Farías.



Provável escalação do Inter Miami: Callender, Fray, Avilés, Kryvtsov e Alba; Gressel, Bright e Redondo; Messi, Suárez e Taylor. Técnico: Gerardo Martino.





Lionel Messi em ação pelo Inter Miami (Foto: Brennan Asplen/AFP)

Como chega o Charlotte FC

Na 6ª colocação e na zona de classificação, embora ainda não classificado antecipadamente aos playoffs, o Charlotte FC chega para a partida após uma importante vitória por 4 a 0 em casa. No entanto, seu desempenho não é o melhor atuando longe de casa. Para o duelo, o técnico Dean Smith terá dois desfalques já confirmados: Nikola Petkovic e Jahlane Forbes.



Provável escalação do Charlotte FC: Kahlina, Byrne, Malanda, Privett e Ream; Westwood, Bronico, Pep, Urso e Abada; Swiderski. Técnico: Dean Smith.