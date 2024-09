Messi quer jogar por time sul-americano em 2025, afirma jornal

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami (Foto: Brennan Asplen/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 14:06 • Redação do Lance!

Lionel Messi, astro do Inter Miami, não deve permancer na equipe norte-americana por muito tempo. De acordo com jornal alemão BILD, o argentino planeja uma transferência para o futebol sul-americano após o fim de contrato com a equipe da Florida. O desejo de Leo seria disputar a Libertadores da América pelo Newell's Old Boys, sua equipe de infância.

O encerramento do vínculo está marcado para o final de 2025, e de acordo com o jornal, fontes na Espanha afirmam que ele não vai ampliar o contrato. Destino desejado, o Newell's Old Boys, da cidade de Rosário, foi onde Lionel Messi jogou antes de se transferir para as categorias de base do Barcelona, aos 13 anos.

Em 2016, o argentino já tinha revelado o desejo de vestir as cores da equipe de infância. Aliás, ele também fechou as portas para atuar por qualquer outro time no país:

-Se voltasse à Argentina amanhã, o que adoraria, jogaria apenas no Newell's - afirmou Messi.

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

No momento, Messi joga sua segunda temporada com a camisa do Inter Miami. Ao lado de companheiros antigos de Barcelona como Sergio Busquets, Luis Suárez e Jordi Alba, o craque conduz o time à primeira colocação na classificação geral da competição. "La Pulga" perdeu parte da temporada lesionado, mas contribuiu com 16 gols e 12 assistências em 18 jogos.

O argentino foi campeão da Leagues Cup em 2023-24, o primeiro título da história do Inter Miami. Ao todo, são 32 jogos, com 27 gols e 17 assistências.

