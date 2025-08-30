Inter de Milão x Udinese: onde assistir e prováveis escalações pelo Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Italiano
Inter de Milão e Udinese se enfrentam neste domingo (31), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 15h45 (de Brasília) no San Siro, em Milão (ITA), e terá transmissão ao vivo da Xsports (TV aberta) e do Disney+ (Streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
Atual vice-campeã italiana e europeia, a Inter de Milão começou o Campeonato Italiano com o pé direito, ao golear o Torino por 5 a 0, com dois gols de Marcus Thuram. Apesar do início abaixo sob o comando de Cristian Chivu no Mundial de Clubes, os Nerazzurri são considerados os favoritos ao título, o que seria o terceiro em cinco anos.
Do outro lado, a Udinese estreou no Campeonato Italiano com um empate, em casa, contra o Verona, por 1 a 1. Na partida, a equipe de Udine abriu o placar com Kristensen, mas sofreu o empate nos minutos finais, com Serdar. Em busca da recuperação, os Bianconeri querem surpreender a Inter de Milão, no San Siro.
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Udinese pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x Udinese
Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: Xsports e Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Matteo Marchetti (árbitro); Giovanni Baccini e Valerio Colarossi (assistentes); Luca Zufferli (quarto árbitro)
📺 VAR: Valerio Marini
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez
Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlström, Atta, Zemura; Davis, Bravo
Ficha do jogo
