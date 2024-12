Inter de Milão x Udinese: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

Inter de Milão e Udinese se enfrentam nesta quinta-feira (19), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Itália. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), com transmissão da CazéTV. Na fase anterior, os Azzurri não participaram e classificaram para o mata-mata direto, enquanto os Bianconeri venceram a Salernitana por 3 a 1. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Udinese

Copa da Itália - Oitavas de final

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA);

📺 Onde assistir: CazéTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNAZIONALE (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Bisseck, de Virj e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

UDINESE (Técnico: Kosta Runjaic)

Razvan Sava; Thomas Kristensen, Bijol e Gianetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp e Zemura; Lucca e Thauvin.

