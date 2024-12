A Geórgia, país da Europa Oriental com cerca de 3,76 milhões de habitantes, elegeu um ex-jogador como novo presidente no último sábado (14). Com passagem pelo Manchester City entre 1995 e 1997, o atacante Mikheil Kavelashvili foi escolhido como novo líder político do país. Ele se candidatou pelo partido Sonho Georgiano, direita, e gerou uma série de protestos com o resultado no parlamento georgiano, por divergências sobre a intenção do país em se juntar à União Europeia.

Após o resultado, a atual presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, criticou a eleição do partido de oposição à presidência do país nas redes sociais.

— Vou seguir aqui porque, nesse momento crucial, o país precisa de instituições legítimas, realmente eleitas pelo povo. Quando essas pessoas que defendem a repressão entenderam que as eleições diretas são o único meio de avançar, eu estarei pronto para organizá-las através da paz, justiça e por um futuro europeu.

Quem é Mikheil Kavelashvili, novo presidente da Geórgia?

Atacante de 77 gols em 301 partidas na carreira, Mikheil Kavelashvili atuou profissionalmente entre 1989 e 2006. Ele começou a trajetória no Dínamo Tbilissi, tradicional time da capital georgiana. Em 1995, ele acertou transferência para o futebol russo, porém, o maior palco onde desempenhou seu futebol foi o Manchester City, entre as temporadas 1995-96 e 1996-97. Entretanto, nada próximo do atual encanto cityzen, após os investimentos de dinheiro do petróleo.

No decorrer da carreira, Mikheil Kavelashvili dividiu vestiário com alguns nomes conhecidos: o meia Ivan Rakitić, ex-Barcelona, Felipe Caicedo, ex-atacante da seleção do Equador, e Kléber, lateral brasileiro com passagens por Internacional, Santos e Corinthians.

Além do Manchester City, o atacante também rodou pelo futebol suíço, até se aposentar em 2006, pelo Basel. Dez anos depois, ele iniciou carreira política.

Mikheil Kavelashvili, eleito presidente da Geórgia (Foto: Vano Shlamov/AFP)

