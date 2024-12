Guido Burgstaller, do Rapid Viena, foi atacado no centro de Viena, na Áustria, no último final de semana. O atacante sofreu agressões por parte de um indivíduo não identificado, e precisou ser hospitalizado após sofrer ferimentos graves na cabeça.

Segundo comunicado do Rapid, o atleta foi diagnosticado com uma fratura na base do crânio, causada por uma queda após um "golpe brutal". Um primeiro atendimento foi feito ainda no local, e testemunhas estavam presentes ao redor da situação. Autoridades locais estão investigando o caso para entender a origem do ataque e identificar o agressor.

A tendência é que o período de recuperação de Burgstaller seja longo, ficando fora de ação por alguns meses. Através das redes sociais, clubes enviaram mensagens de apoio ao centroavante, incluindo o Áustria Viena, rival direto de sua equipe.

🤕 A carreira de Guido Burgstaller, agredido na Áustria

Guido Burgstaller foi revelado pelo Kärnten, também da Áustria, e rodou em alguns times da Europa, como o Cardiff-ING, e os alemães St. Pauli, Schalke 04 e Nuremberg. Em julho de 2022, retornou ao Rapid Viena, clube que já havia defendido entre 2011 e 2014.

Com a camisa dos Alviverdes, o atacante já tem 203 partidas, somando as duas passagens pela capital austríaca, e o bom desempenho lhe rendeu seguidas oportunidades com a seleção local ao longo dos anos.

Guido Burgstaller em ação pelo Rapid Viena (Foto: Reprodução)

🔢 Veja os números de Burgstaller

🟢 PELO RAPID VIENA:

⚽ 203 jogos

🥅 69 gols

📤 41 assistências

👑 Prêmio: Artilheiro da Bundesliga Austríaca de 2022-23

🚩 PELA SELEÇÃO DA ÁUSTRIA:

⚽ 26 jogos

⌛ 1.086 minutos em campo

🥅 2 gols

📤 1 assistência

