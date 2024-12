Tottenham x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa da Liga Inglesa

Tottenham e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (19), em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING), com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). Na fase anterior, os Spurs bateram no City por 2 a 1, enquanto os Red Devils golearam o Leicester por 5 a 2. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Atacante da Áustria é atacado em Viena e hospitalizado com ferimentos

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Manchester United

Copa da Liga Inglesa - Quartas de final

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING);

🟨 Arbitragem: John Brooks;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Forster; Pedro Porro, Dragusin, Gray e Udogie; Pape Sarr e Bissouma; Kulusevski, James Maddison e Son; Solanke.

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; De Ligt (Yoro), Maguire e Martínez; Mazraoui, Casemiro (Ugarte), Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Diallo, Hojlund e Mason Mount.

continua após a publicidade

➡️ Ex-jogador do Manchester City é eleito presidente da Geórgia