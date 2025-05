Ficha do jogo INT LAZ 37ª Rodada Serie A Data e Hora domingo, 18 de maio, às 15h45 (de Brasília) Local Estádio Giuseppe Meazza, Milão (ITA) Árbitro Chiffi Var Di Paolo Onde assistir BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

Neste domingo, 18 de maio, a Inter de Milão recebe a Lazio no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A bola rola às 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN 5 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Na reta final da Serie A, o confronto é crucial para as pretensões de ambos os clubes. A Inter, atual vice-líder com 77 pontos, está a apenas um ponto do Napoli, líder do campeonato. Vencer é essencial para manter vivo o sonho do título, que poderá ser decidido apenas na última rodada. A equipe de Simone Inzaghi vem embalada após a vitória por 2 a 0 sobre o Torino e contará com o apoio de sua torcida. No entanto, estará desfalcada de seu artilheiro, Lautaro Martínez, lesionado, além do meia Carboni.

Do outro lado, a Lazio ocupa a quinta posição e busca uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com 63 pontos, ainda tem chances matemáticas de alcançar o G4 e precisa da vitória para manter vivo esse objetivo.

Confira as informações da partida entre Inter de Milão e Lazio pela Serie A (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO X LAZIO

37ª RODADA – CAMPEONATO ITALIANO 2024/25

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milão (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN5 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram e Taremi.

LAZIO: Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos.