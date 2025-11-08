Inter de Milão x Lazio: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pela 11ª rodada
Inter de Milão e Lazio se enfrentam neste domingo (9), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será disputado no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA), às 17h (de Brasília), com transmissão no Brasil pela ESPN, Prime Video e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Vice-campeã do Campeonato Italiano na última temporada, a Inter de Milão chega para o confronto na segunda colocação, com 21 pontos, um a menos que o líder Napoli. Na rodada anterior, a equipe perdeu em confronto direto com o primeiro lugar, por 3 a 1, mas goleou o Union Saint-Gilloise, por 4 a 0, pela Champions League.
A Lazio, por outro lado, ocupa a oitava posição da Série A. O clube terá um desafio difícil no duelo contra a Inter e vem de vitória sobre o Cagliari, por 2 a 0, e tem quatro vitórias, três empates e três derrotas. O triunfo mais marcante da equipe de Sarri foi sobre a Juventus.
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Lazio (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Internazionale x Lazio
Campeonato Italiano — 11ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada), Prime Video (streaming) e Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Gianluca Manganiello
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Yann Sommer; Bastoni, Acerbi e Akanji; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcos Thuram.
Lazio (Técnico: Maurizio Sarri)
Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Provstgaard e Adam Marusic; Danilo Cataldi, Mattéo Guendouzi e Toma Basic; Gustav Isaksen, Mattia Zaccagni e Boulaye Dia.
