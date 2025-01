Imperatriz x Cruzeiro: onde assitir, horário e provavés escalações do jogo da Copinha

Imperatriz e Cruzeiro se enfretam neste domingo (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela segunda rodada do Grupo 13 da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

O Imperatriz foi derrotado pela equipe de São Carlos na estreia do campeonato por 2 a 1 e precisa da vitória para continuar na briga pela classificação. O Cruzeiro, por sua vez, empatou a primeira partida com o Real Brasília e não deve ter nenhuma mudança no elenco principal para a segunda rodada.

Imperatriz e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (5) (Foto: Reprodução/ X)

✅ FICHA TÉCNICA

Imperatriz x Cruzeiro

2° Rodada - Grupo 13 - Copinha

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IMPERATRIZ: Alex; Pedro Ivo, Breno, Raylson e Orelha; Yuri e Pedro; Coxinha, João Pedro e Adrian Papel; Junior Xingu. Técnico: Jhemy Carvalho.

CRUZEIRO: Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman e Jhosefer; Akiles, Rhuan Gabriel e Kaique Kenji; Gui Meira. Técnico: Luciano Dias.

