Hugo Calderano nas quartas do Mundial de tênis de mesa: onde assistir

Hugo Calderano segue na busca por mais um título inédito na carreira. Nesta sexta-feira (23), ele enfrenta o sul-coreano AN Jaehyun, 17º do mundo, em Doha, no Catar, pelas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa. A partida terá transmissão pelo SporTV e CazéTV. ➡️Assista ao vivo pela CazéTV.

Terceiro colocado do ranking mundial, Calderano é o único atleta de fora da Ásia a figurar entre os cinco melhores mesatenistas do planeta. Campeão da Copa do Mundo da modalidade, ele é o único brasileiro que segue vivo na disputa do Mundial de Doha e detém os melhores resultados do país e das Américas.

Hugo chegou às quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa após superar o nigeriano Quadri Aruna, nesta quinta-feira (22), por 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6. AN Jaehyun, próximo adversário, foi o responsável por eliminar o francês Felix Lebrun, algoz de Calderano nos Jogos de Paris 2024. Na ocasião, o brasileiro chegou perto do pódio olímpico, mas perdeu a disputa pela medalha de bronze.

Essa é a sétima participação de Hugo Calderano no Mundial. A estreia do brasileiro aconteceu em 2013, aos 17 anos, quando foi eliminado na primeira fase. A melhor campanha do carioca na competição aconteceu em 2021 quando, assim como na temporada atual, avançou até as quartas de final.

Hugo é o único brasileiro vivo no Mundial de 2025 (Foto: Divulgação/ WTT)

Tudo sobre a partida do Mundial de Tênis de Mesa

✅ FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano (3º) x AN Jaehyun

Quartas de Final — Mundial de Tênis de Mesa

📆 Data e horário: sexta-feira, dia 23 de maio, a partir das 12h (de Brasília)

📍 Local: Doha, Catar

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube)