Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Macau; veja o horário e onde assistir

Hugo Calderano e Bruna Takahashi, já têm seus compromissos iniciais definidos para a disputa do WTT Champions em Macau. A primeira rodada do torneio, marcada para esta terça-feira (9), terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube.

Hugo Calderano no WTT de Macau

O brasileiro, atual número 4 do mundo, abre sua participação contra o sul-coreano An Jaehyun, 14º do ranking. A partida, válida pela primeira rodada (R32), está marcada para as 11h35 da manhã de terça-feira no horário local, o que corresponde a 00h35 (meia-noite e trinta e cinco) da madrugada de segunda para terça-feira no horário de Brasília. Calderano busca um bom resultado para somar pontos importantes e se manter no topo do ranking mundial.

Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)

Bruna Takahashi no WTT de Macau

Principal nome do Brasil no feminino, Bruna Takahashi, atual 18ª do mundo, terá pela frente a francesa Jia Nan Yuan, atleta número 23 do ranking. O duelo, também pela primeira rodada, acontece um pouco mais tarde, às 14h30 em Macau. Para o público brasileiro, o jogo será transmitido às 3h30 da manhã de terça-feira (9), no horário de Brasília.

Namorada de Hugo Calderano, Bruna Takahashi foi derrotada neste sábado, nas simples (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Hugo Calderano continua no top 5 após atualização do ranking

O ranking do tênis de mesa foi atualizado na última segunda-feira (1º). Com a atualização, Hugo Calderano continua no top-5 do esporte. O último campeonato disputado pelo brasileiro foi o Smash da Europa, entre 14 e 24 de agosto.

Com a nova atualização, Hugo Calderano segue na quarta posição do ranking, somando 5700 pontos. Ele está com 300 pontos a menos do que Tomokazu Harimoto, terceiro colocado. Algumas atualizações atrás, Calderano era terceiro, mas foi deixado para trás por Harimoto.

O brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao top-3 no WTT Champions Macau, entre 9 e 14 de setembro. A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.

Lidera o ranking do tênis de mesa o chinês Lin Shidong, com 9850 pontos. O vice-líder é Wang Chuqin, com 8925 pontos.