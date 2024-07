Horário e onde passa a final da Eurocopa

Final da Euro é destaque do dia no futebol. Veja onde passa, horário e tudo sobre o jogo. Foto: Alberto PIZZOLI and Kirill KUDRYAVTSEV / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 07:48 • Rio de Janeiro

Espanha e Inglaterra decidem o título da Eurocopa neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Depois de várias transmissão exclusivas, onde passa a final da Euro? Ela terá transmissão de todos que participaram das fases anteriores: TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da CazéTV (streaming).

Com 100% de aproveitamento até aqui, os espanhóis chegam após eliminar a França na semifinal, enquanto os ingleses, que passaram por duas prorrogações no mata-mata, mandaram os holandeses de volta para casa na fase anterior. Veja abaixo as equipes de transmissão para o Brasil, prováveis escalações, estatísticas, histórico do confronto e quanto vale cada seleção no mercado.

Onde passa a final da Euro e que horas

O jogo entre Espanha e Inglaterra será às 16h deste domingo e passa na Globo, no Sportv e na CazéTV.

Quem vai narrar e comentar a final da Euro nas emissoras

Equipe da Globo para a final da Euro

A Globo terá Gustavo Villani narrando a final da Euro com os ex-atacantes Paulo Nunes e Caio Ribeiro.

Equipe da CazéTV para a final da Euro

A CazéTV terá o narrador Luis Felipe Freitas, acompanhado de Casimiro Miguel, Guilherme Beltrão e do ex-jogador Juninho Pernambucano.

Equipe do SporTV para a final da Euro

Já o SporTV colocará o narrador Everaldo Marques, com comentários de Eric Faria e Dodô.

Prováveis escalações de Espanha x Inglaterra pela final da Euro

Escalação da Espanha na final

Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Escalação da Inglaterra na final

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones e Marc Guéhi; Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice e Kieran Trippier; Jude Bellingham e Phil Foden; Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Estatísticas do histórico do confronto direto entre Espanha e Inglaterra

As seleções já se enfrentaram em 27 partidas, com 13 vitórias da Inglaterra, quatro empates e 10 vitórias da Espanha. Em jogos disputados pela Eurocopa, são dois jogos, com uma vitória inglesa e um empate.

No último encontro entre as equipes, em outubro de 2018, vitória inglesa por 3 a 2, na Nations League. As seleções não se enfrentaram na Eurocopa desde as quartas de 1996, quando a Inglaterra venceu por 4 a 2 nos pênaltis.

Espanha x Inglaterra: qual é a seleção mais valiosa?

Do lado Inglês, o grande destaque fica para Jude Bellingham. Avaliado em 180 milhões de euros (R$ 1 bilhão), o candidato a vencedor da bola de ouro na temporada é o jogador mais valioso que entrará em campo na finalíssima. Outros nomes que se destacam e chegam ou ultrapassam a casa dos 100 milhões de euros são: Declan Rice, Phil Foden, Saka e Harry Kane. No total, a seleção da Inglaterra vale, atualmente, 1,52 bilhões de euros (R$ 9 bilhões). Veja a lista completa no Lance! Biz.

Do lado espanhol, quem toma o topo da lista é o craque do Manchester City, Rodri. O capitão e camisa 16 está avaliado em 120 milhões de euros (R$ 710 milhões). Quem não fica para trás é a sensação do futebol mundial, Lamine Yamal. A joia de apenas 16 anos está avaliada em 90 milhões de euros (R$ 532 milhões). No total, os jogadores da seleção espanhola somados chegam a um valor de 965,5 milhões de euros (R$ 5,7 bilhões). Veja a lista completa no Lance! Biz.