Inglaterra ou Espanha, qual a seleção mais valiosa da final da Eurocopa 2024?

A final da Eurocopa 2024 é neste domingo (14), às 16h (de Brasília) e o Lance! Biz vai mostrar para você qual a seleção mais valiosa do confronto, Inglaterra ou Espanha. Com ligas entre as mais fortes do planeta, as duas seleções se destacam também pelos jovens talentos que compõem seus times e integram o hall de atletas mais valiosos do planeta.