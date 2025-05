Fluminense viaja para a Bolívia sem titulares; veja relacionados

O Fluminense vai a campo nesta quinta-feira (8) com time alternativo para enfrentar o GV San José fora de casa, na Bolívia, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho embarcou para comandar o elenco pelo compromisso continental.

Foram relacionados 22 jogadores para o confronto com o GV San José. A equipe realizará ainda nesta quarta-feira a última atividade e será comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes. Renato permaneceu no Rio por recomendação médica, pois passou por procedimento de ablação cardíaca para corrigir arritmia quando ainda treinava o Grêmio.

A decisão de manter os pilares do elenco no Brasil se deu pela altitude de La Paz. O Estádio Hernando Siles é o sexto maior com altitude na América do Sul, a 3.637 metro acima do nível do mar. No entanto, o grupo relacionado vai com mais força em relação ao alternativo que enfrentou o Union Española no dia 23 de abril.

O Fluminense lidera o Grupo F da Sul-Americana, com sete pontos somados em três rodada. O time venceu o Once Caldas, da Colômbia, na estreia, por 1 a 0, fora de casa, goleou o GV San José-BOL por 5 a 0 no Maracanã e empatou com o Unión Española pelo placar de 1 a 1, no Chile - neste, Nonato marcou lindo gol já nos minutos finais e decretou a igualdade no marcador.

Veja os relacionados do Fluminense para duelo com o GV San José

Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevyn Vinicius e Vitor Eudes.

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schuindt, Manoel e Thiago Santos.

Laterais: Guga, Léo Jance e Renê.

Meias: Bernal, Freitas, Hércules, Isaque, Lezcano, Renato Augusto, Thiago Henrique e Wallace Davi.

Atacantes: Kelwin, Kevin Serna, Lavega e Paulo Baya.