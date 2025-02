Guarani e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da Record (TV aberta) e da CazéTV (YouTube), além do serviço de streaming Paulistão+ (UOL Play, Zapping e Nosso Futebol). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Após cinco rodadas, o Guarani é o líder do grupo B, com duas vitórias, um empate e duas derrotas, além de seis gols marcados e quatro sofridos. Apesar de campanha melhor do que a do adversário do interior paulista, o Palmeiras está na segunda posição do grupo D, atrás do São Bernardo, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Em cinco partidas, o Verdão fez seis gols e sofreu quatro.

No histórico do confronto, foram realizados 168 duelos entre Guarani e Palmeiras, com ampla vantagem do Palestra no retrospecto, com 83 vitórias. O Bugre venceu 39 jogos e outras 46 partidas terminaram em empate.

Tudo sobre o jogo entre Guarani e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Guarani x Palmeiras

6ª rodada — Campeonato Paulista

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e da CazéTV (YouTube), UOL Play (streaming), Zapping (streaming) e Nosso Futebol (streaming)

🟨 Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Guarani (Técnico: Maurício Souza)

Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará, Isaque; João Victor, Matheus Régis, João Marcelo.

⁉️ Dúvidas: Alan Santos, Márcio Silva e Caio Mello e Gabriel Mesquita

❌ Desfalques: Matheus Régis

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo, Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos, Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão, Thalys.



❌ Desfalques: Bruno Rodrigues e Paulinho

