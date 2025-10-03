Guarani x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Guarani e Náutico se enfrentam neste sábado (4), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na cidade de São Paulo. O confronto, válido pela quinta rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, terá transmissão da Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Guarani soma 23 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, com campanha equilibrada: 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. O time marcou 25 gols e sofreu 24, ficando com um saldo positivo de apenas 1 gol.

Ficha do jogo GUA NAU 5ª Rodada Série Data e Hora Sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília) Local Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Tiago Gomes da Silva (GO) e Jonny Kamenach Rocha (GO) Var Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+. Onde assistir Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.

Já Náutico disputou 23 partidas na Série C, conquistando 11 vitórias, 7 empates e sofrendo apenas 5 derrotas. O ataque marcou 27 gols, enquanto a defesa foi vazada 11 vezes, garantindo um saldo de 16 gols positivos.

continua após a publicidade

O duelo é de extrema importância para ambos que lutam pelo acesso. Neste momento, apenas a Ponte Preta tem o acesso garantido, liderando o Grupo C com 10 pontos em quatro jogos, três vitórias e um empate, além de saldo positivo de três gols.

O Guarani aparece na segunda colocação, com 6 pontos, duas vitórias e duas derrotas, somando saldo de um gol. O Náutico é o terceiro colocado, com quatro pontos, uma vitória, um empate e duas derrotas, mas com saldo negativo de dois gols. Já o Brusque ocupa a última posição, também com saldo de menos dois, mas com apenas três pontos conquistados em quatro partidas.

continua após a publicidade

Estádio Brinco de Ouro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Histórico do confronto

Guarani e Náutico carregam um histórico equilibrado em confrontos diretos ao longo dos anos. Em 27 jogos disputados por diferentes competições, o Bugre leva ligeira vantagem, somando 12 vitórias contra 10 do Timbu, além de cinco empates.

No recorte dos jogos em casa, o Guarani aparece mais forte, vencendo oito dos 13 duelos realizados em Campinas, contra apenas quatro vitórias do Náutico e um empate. Já no Recife a situação se inverte: o Timbu soma seis vitórias em 14 partidas, enquanto o Bugre tem quatro triunfos e quatro empates, evidenciando a força de cada equipe como mandante neste confronto tradicional do futebol brasileiro.

Confira as informações do jogo entre Guarani x Náutico

✅ FICHA TÉCNICA

GUARANI X NÁUTICO

SÉRIE C

📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Jonny Kamenach Rocha (GO)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GUARANI: Dalberson; Lucas Justen, Alan Santos, Raphael, David Braz e Emerson; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Índio e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho, Lucas Cardoso; Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.