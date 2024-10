Destaque no futebol brasileiro, Helinho estreia com brilho no México (Foto: Reprodução/Toluca)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 13:39 • Toluca (MEX)

O Toluca, vice-líder do Campeonato Mexicano, é uma das melhores equipes do campeonato mexicano. Nas últimas semanas, o clube ganhou um reforço para voltar a levantar um troféu nacional após 14 anos: Helinho.

➡️Joia do Palmeiras é disputada por Real, Barça e gigantes ingleses, segundo site

Contratado por US$ 15 milhões (R$ 84 milhões), o meia Helinho, ex-São Paulo e Bragantino, foi titular pela primeira vez no sábado (28), na goleada por 4 a 1 sobre o Atlas. Na partida, marcou um gol de voleio - o segundo do time no jogo.

O goleiro Tiago Volpi, companheiro de Toluca, falou sobre a chegada do brasileiro de 24 anos, com quem já havia atuado no São Paulo.

- O Helinho chegou demonstrando muita personalidade. A sua forma de atuar combina muito com o que a equipe se propõe a fazer, com muita posse de bola e protagonismo no jogo. Em poucos dias, ele mostrou que pode se tornar um dos grandes nomes da liga e que vai nos ajudar muito na briga pelo título - revelou o goleiro.

Além de Volpi, Helinho se junta ao zagueiro Luan, ex-Palmeiras, além do uruguaio Bruno Méndez, ex-Corinthians e Inter, e o treinador português Renato Paiva, que comandou o Bahia em 2023.

Com 21 pontos em 10 jogos e o segundo melhor ataque do Campeonato Mexicano, com 21 gols, o Toluca foi a equipe que mais investiu nesta temporada. Ao todo, o clube gastou mais de R$ 220 milhões em reforços como Helinho, o atacante português Paulinho, ex-Sporting Lisboa, além de Luan, Anderson Duarte, Jesús Gallardo, entre outros.

Embora não seja campeão desde 2010, o Toluca soma 10 títulos nacionais, e é a terceira equipe com mais conquistas no México.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional