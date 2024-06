Venezuela venceu o México apenas uma vez em sua história, em amistoso em 2011 (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 21:00 • Califórnia (EUA)

Venezuela e México se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, na Califórnia (EUA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo B da Copa América. Com vitórias na estreia, ambas seleções estão empatadas com três pontos e um de saldo, mas os Vinotintos lideram por terem superado o Equador por 2 a 1 - os Tricolores venceram a Jamaica pelo placar mínimo na estreia. O jogo terá transmissão do SporTV, e a arbitragem será brasileira, à exceção do auxiliar de vídeo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Venezuela x México

2ª rodada - Grupo B - Copa América



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: SoFi Stadium, na Califórnia (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (árbitro); Danilo Manis e Rodrigo Correa (auxiliares); Wilton Pereira Sampaio (quarto árbitro); Pablo Gonçalvez e Eduardo Britos-PAR (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; José Andrés Martínez e Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Cristian Cásseres e Yeferson Soteldo; Salomón Rondón



MÉXICO (Técnico: Jaime Lozano)

Julio González; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Gerardo Arteaga; Luis Romo e Luis Chávez; Alexis Vega, Orbelín Pineda e Julián Quiñones; Santiago Giménez