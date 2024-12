Grêmio x Sport Feminino: onde assistir e horário do jogo pelo Brasil Ladies Cup

Grêmio e Sport se enfrentam nesta segunda (16) em partida válida pela primeira rodada do Brasil Ladies Cup. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) no Estádio do Canindé, em São Paulo. O confronto será transmitido pelo Canal GOAT e Bandsports.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Grêmio finaliza a preparação para encarar o Sport pelo Brasil Ladies Cupe (FOTO: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA)

A quarta edição da Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino, começa neste domingo, 15 de dezembro, e vai até o dia 22 de dezembro. Todo o torneio será realizado no tradicional Estádio do Canindé, da Portuguesa, em São Paulo. A SporTV irá transmitir da final do torneio. ➡️Clique para assistir no Sportv

Entre as equipes classificadas para a competição estão Avaí/Kindermann, seleção paraguaia, Bahia e Pumas (México) na chave A, e na River Plate, Athletico-PR, Grêmio e Sport na chave B

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Grêmio x Sport Feminino (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Sport

PRIMEIRA RODADA- Brasil Ladies Cup

📆 Data e horário: segunda, 16 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Canindé, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Bandsports e Canal GOAT