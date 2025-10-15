menu hamburguer
Grêmio

Grêmio tem lista de pendurados para enfrentar o São Paulo

Tricolor monitora situação de atletas com risco de suspensão antes do duelo contra o Bahia

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
10:21
Grêmio pode perder jogadores para o duelo contra o Bahia (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)
O Grêmio enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena do Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Além da importância do duelo, o time gaúcho já mantém atenção voltada para o confronto seguinte, diante do Bahia, uma vez que vários jogadores estão pendurados com cartão amarelo.

Entre os atletas em risco de suspensão estão o goleiro Tiago Volpi, os zagueiros Gustavo Martins e Wagner Leonardo, os meio-campistas Dodi e Alex Santana, além do atacante Amuzu. O volante Villasanti também aparece na lista, embora esteja fora do restante da temporada por lesão.

O lateral Marlon, que igualmente acumula cartões, não enfrenta o São Paulo, já que cumpre suspensão automática. O clube, porém, ainda tenta reverter a punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Jogadores pendurados no Grêmio:

  1. Tiago Volpi
  2. Gustavo Martins
  3. Wagner Leonardo
  4. Dodi
  5. Alex Santana
  6. Amuzu
  7. Villasanti*
  8. Marlon*

*Villasanti está fora da temporada por lesão.
*Marlon cumpre suspensão, mas o clube tenta reverter a punição no STJD.

Grêmio recebe o São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Grêmio recebe o São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Preparação para Grêmio x São Paulo

Nesta terça-feira (14), o Grêmio realizou o penúltimo treino antes de encarar o São Paulo, em duelo marcado para quinta-feira, na Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As atividades ocorreram no CT Luiz Carvalho e deram sequência à preparação tricolor após a pausa para a Data Fifa.

O treino começou sob o comando da equipe de preparação física, com aquecimento no campo 2, seguido por exercícios de alongamento, posse de bola e passes. Em seguida, os atletas participaram de trabalhos de arranque e velocidade, com foco no aprimoramento físico e técnico.

Na segunda parte da atividade, o técnico Mano Menezes separou o time que deve iniciar a partida diante do São Paulo e comandou um treino tático no campo 1. O foco principal foi o posicionamento nas jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, com ênfase em escanteios e faltas laterais.

Após o encerramento, alguns jogadores permaneceram no gramado para realizar finalizações de curta e média distância. Aravena e Noriega, que estavam servindo suas seleções durante a Data Fifa, treinaram normalmente. O grupo volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira, no último treino antes do confronto.

